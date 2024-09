Es una verdad archiconocida pero nadie la dice en voz alta: una de las grandes delicias del teletrabajo es la de poder cagar cuando te entran ganas sin sentir ningún tipo de pudor. Porque en la oficina es muy diferente. Allí, y a menos que te dé un apretón insoportable, vas a hacer lo que esté en tu mano para aguantar las ganas hasta que pasen. No quieres que tus compañerxs piensen en ti de esa manera: sentadx en una taza de váter, apretando y soltando lastre. Y sobre todo no quieres desprender olores. Solo de pensarlo te invade la vergüenza. No obstante, y como explica una nueva campaña del estado australiano de Queensland, esa dinámica es malísima para tu salud .

De ahí que las autoridades políticas de Queensland hayan querido animar a sus ciudadanxs a cagar en sus puestos de trabajo tan pronto como sientan la necesidad. ¿Cómo? Con un vídeo bastante pink con delfines, unicornios y arcoíris en redes sociales que finaliza con una frase clara y contundente: It’s okay to poo at work (Está bien hacer caca en el trabajo). Pero han ido más allá y han estado publicando recomendaciones para facilitar la tarea a lxs más pudorosxs como “usar sprays perfumados, evitar comidas y bebidas que puedan sentar mal o aplicar ejercicios de meditación para relajarse en el WC”. Lo que sea necesario para no seguir contradiciendo a tu cuerpo.

Porque además es absurdo. Como señalan en esta misma campaña, “recuerda que todo el mundo hace caca: visualiza a alguien famoso como Taylor Swift en el baño”. Y tu jefa. Y el becario de la oficina. Y tu crush del trabajo. Si algo tenemos en común todos los seres humanos de la Tierra es que cagamos. “Algunas personas llegan a extremos tales como dejar sus puestos de trabajo para dirigirse a otro lugar como un centro comercial o un sitio donde tengan acceso al baño”. Incluso hay peña que termina automedicándose para evitar las ganas de cagar en el horario laboral. Una locura. Te guste o no, DEBES cagar. Estés donde estés. O acabarás pagando las consecuencias.