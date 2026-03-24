La Agencia de Drogas de la Unión Europea ha analizado las aguas residuales de 130 ciudades de 28 países europeos con el objetivo de revelar los hábitos de consumo de drogas de la población de la región. Los resultados, analizados por los periodista de elDiario.es en colaboración con la Urban Journalism Network, son preocupantes: el consumo de cocaína ha vuelto a aumentar durante este último año en un 22% y el consumo de ketamina, una droga cuya popularidad ha crecido mucho durante los últimos años, ha experimentado un incremento del 41%. En parte, dicen los expertos, porque hay una falsa idea generalizada de que es una droga sin consecuencias graves para la salud.
En palabras del especialista Claudio Vidal para elDiario.es, “aunque es una sustancia que se puede percibir como no problemática por algunas personas, tenemos evidencias sólidas de que el consumo, si se pierde el control, puede acarrear importantes problemas, entre ellos el desarrollo de una dependencia y un patrón de consumo muy intensivo y pérdida de control”. El problema es que se está volviendo mainstream. Si bien antes era una droga más desconocida y que solía quedar restringida a los ambientes de rave y de música electrónica, hoy su consumo parece extenderse más y más entre la gente que simplemente sale de fiesta por la ciudad los fines de semana.
Este aumento del consumo tanto de cocaína como de ketamina también está ocurriendo específicamente en España. De hecho, en algunos de los rankings salimos muy mal parados: hasta cuatro ciudades españolas se sitúan en el top 15 de Europa de mayor consumo de coca. Son Lleida, Granada, Santiago y Barcelona. Además, y en lo que refiere a la keta, no hay una ciudad en toda Europa en la que crezca tanto su consumo como en Barcelona. Allí, y desde 2022, ha aumentado un 184%. Aunque aún está lejos del consumo total de Brístol, en Reino Unido, “conocida por ser un centro de distribución de ketamina del mundo”, explica el experto Josh Torrance al mencionado medio.
Pero no son las únicas drogas cuyo consumo está creciendo en nuestro país. También pasa con las metanfetaminas y las anfetaminas. En parte por la moda de usarlas para tener encuentros sexuales más duraderos. Por su parte, drogas bastante populares en otros momentos como el éxtasis o el cannabis están siendo menos consumidas, aunque la última sigue siendo la más consumida de todas con diferencia. De todas formas, algunas voces insisten en considerar el turismo nocturno como uno de los factores que podrían adulterar los resultados en nuestro país. Al fin y al cabo, mucha gente de fuera viene aquí a salir de fiesta y consumir drogas.