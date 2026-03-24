La Agencia de Drogas de la Unión Europea ha analizado las aguas residuales de 130 ciudades de 28 países europeos con el objetivo de revelar los hábitos de consumo de drogas de la población de la región. Los resultados, analizados por los periodista de elDiario.es en colaboración con la Urban Journalism Network, son preocupantes: el consumo de cocaína ha vuelto a aumentar durante este último año en un 22% y el consumo de ketamina, una droga cuya popularidad ha crecido mucho durante los últimos años, ha experimentado un incremento del 41%. En parte, dicen los expertos, porque hay una falsa idea generalizada de que es una droga sin consecuencias graves para la salud.

En palabras del especialista Claudio Vidal para elDiario.es, “aunque es una sustancia que se puede percibir como no problemática por algunas personas, tenemos evidencias sólidas de que el consumo, si se pierde el control, puede acarrear importantes problemas, entre ellos el desarrollo de una dependencia y un patrón de consumo muy intensivo y pérdida de control”. El problema es que se está volviendo mainstream. Si bien antes era una droga más desconocida y que solía quedar restringida a los ambientes de rave y de música electrónica, hoy su consumo parece extenderse más y más entre la gente que simplemente sale de fiesta por la ciudad los fines de semana.

