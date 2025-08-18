El consumo de drogas se relaciona directamente con la falta de perspectiva y la pobreza. Palabra de la Organización de Naciones Unidas. Pero eso no significa que la gente rica no caiga en las garras de la drogadicción. Y es que se trata de una enfermedad multifactorial en la que entran en juego muchos factores. Eminem es una prueba más. El rapero, autor de himnos como Lose Yourself o Stan, lleva toda su vida luchando contra su adicción a las drogas, tal como ha contado en un nuevo documental que estará disponible en Paramount+ a finales de este 2025. “Llegué a tener hasta 10 camellos a la vez”.
Porque la situación se volvió infernal con la muerte de uno de los mejores amigos de Eminem: la del rapero Proof por un tiroteo en el año 2006. En sus propias palabras, y como recogen desde El País, “literalmente no pude caminar durante dos días cuando eso ocurrió y con el tiempo mi consumo de drogas se disparó. Tomaba de 75 a 80 valiums por noche, que es mucho. No sé cómo demonios sigo aquí”. Hoy, dos décadas después, Eminem puede presumir de llevar sobrio al menos 17 años, algo verdaderamente esperanzador para quienes se encuentran en una situación similar. Hay salida. Hay otra vida.
Pero salir de ella no es fácil sin ayuda profesional. Y esta no llega mientras unx no es consciente de que tiene problemas. En el caso del rapero estadounidense, y como explica en el documental, Stans, hubo dos episodios que le hicieron darse cuenta de la cruda realidad en la que estaba metido. Por un lado, una sobredosis muy dura en el año 2007 que casi termina con su vida. “Parecía que me había quedado dormido y me desperté con tubos y mierdas. Quería levantarme, pero no me podía mover. Después de la sobredosis volví a casa pensando oye, hermano, necesito hacer algo, porque voy a morir si no”.
Por otro lado, el hecho de perderse la fiesta de cumpleaños de su hija Hailie. “Lloré porque pensé: dios mío, me perdí eso. Me repetía: ¿Quieres perderte esto otra vez? ¿Quieres perderte todo? Si no puedes hacerlo por ti mismo, maldito imbécil, al menos hazlo por ellos”. Ese fue el inicio de una nueva existencia. De un nuevo modo de estar en el mundo. No obstante, no caigamos en el recurso fácil de pensar que esto es cuestión de voluntad y ya, en que Eminen es un tío muy rico con las cosas muy fáciles. Como decía antes, la drogadicción es una enfermedad muy compleja que no podemos permitirnos infravalorar.