El consumo de drogas se relaciona directamente con la falta de perspectiva y la pobreza. Palabra de la Organización de Naciones Unidas . Pero eso no significa que la gente rica no caiga en las garras de la drogadicción. Y es que se trata de una enfermedad multifactorial en la que entran en juego muchos factores. Eminem es una prueba más. El rapero, autor de himnos como Lose Yourself o Stan, lleva toda su vida luchando contra su adicción a las drogas , tal como ha contado en un nuevo documental que estará disponible en Paramount+ a finales de este 2025. “Llegué a tener hasta 10 camellos a la vez”.

Porque la situación se volvió infernal con la muerte de uno de los mejores amigos de Eminem: la del rapero Proof por un tiroteo en el año 2006. En sus propias palabras, y como recogen desde El País , “literalmente no pude caminar durante dos días cuando eso ocurrió y con el tiempo mi consumo de drogas se disparó. Tomaba de 75 a 80 valiums por noche, que es mucho. No sé cómo demonios sigo aquí”. Hoy, dos décadas después, Eminem puede presumir de llevar sobrio al menos 17 años, algo verdaderamente esperanzador para quienes se encuentran en una situación similar. Hay salida. Hay otra vida.