Hubo una época en la que los tatuajes eran para toda la vida. Quizás porque la tecnología de eliminación no era muy allá, quizás porque costaba tres cuentas bancarias de joven precarizado, casi nadie se los quitaba. Si se arrepentían de algún tatu se jodían. No había muchas más opciones. Hoy las cosas son diferentes. Seguramente ya conozcas a alguien, en las redes o incluso en la vida real, que ha decidido borrarse alguno en algún momento. Y las probabilidades suben y suben: según una investigación del Pew Research Center de Estados Unidos, en la actualidad una de cada cuatro personas con tatuajes se arrepiente de habérselos hecho.

Es una cifra bastante alta. Y las razones suelen ser muy variadas. Como refleja un nuevo reportaje de la CNN , hay quien quiere eliminarlo de su piel porque no quedó satisfecho con cómo se lo hicieron. Pasa mucho más a menudo de lo que puedas pensar. A veces porque el diseño de base no te convence ya. Has cambiado. Tus gustos no son los mismos y lo que te parecía guay ahora te parece meh o incluso cutre. A veces porque la ejecución no estuvo a la altura. No, todxs los tatuadorxs no son igual de buenxs. Así que controla el ansia y si vas a hacerte uno busca bien en manos de quien lo dejas porque te puede salir mal la jugada.