Pero no es la única manera en la que los tatuajes definen a sus portadores. Además, apunta Mehta, todos los participantes acabaron hablando de sus seres queridos en algún punto, lo que demuestra que “los tatuajes simbolizan la pertenencia y la conexión con familias más amplias de la sociedad”. Porque los tatuajes no siempre refieren a tus padres o al amor de tu vida. También a otras personas con las que te sientes unidx y afiliadx por tu propia historia personal. Como un tatuaje andaluz. O un tatuaje que recuerda la lucha contra el cáncer. O uno que simboliza la superación de la depresión. Es una marca tribal distintiva. No muy diferente a las que vemos en tribus indígenas.

Aunque algunos tatuajes son más parecidos a reminiscencias permanentes. Actúan como motor del recuerdo. Generalmente de eventos que marcan para siempre. Como ese viaje postruptura en el que entendiste que no podías seguir permitiendo que te trataran mal. O el nacimiento de tu sobrino. O el día que tu madre abandonó este mundo. Son acontecimientos que no se olvidan, pero llevarlos en la piel dice mucho más y los mantiene aún más vivos. Y es importante recordar. Lo bueno y lo malo. Especialmente cuando ocurren mientras eres muy joven y tienes toda una vida por delante. De esa manera tendrás una manera de volver a aquellos sentimientos apagados.