Al acercarse a los 50, se vio “en una edad muy complicada”, confesó al ‘Daily Mail’. “Los productores no saben qué hacer conmigo. No tengo 20 años ni 30. No hay muchos papeles para mujeres de 40 años. La mayoría no tienen contenido y otros consisten en ser la madre o la mujer de alguien”, se lamentó. Y empezó a modelar su cara y su cuerpo a golpe de bisturí. Prótesis de silicona; ‘lifting’ facial; lipoaspiración, liposucción de estómago, inyecciones de colágeno, clases de gimnasia, cero alcohol y una dieta crudivegana ‘antiage’.