Diesel y Tinder anuncian ‘For Successful Loving’, una colaboración creativa para celebrar el Orgullo 2026. El proyecto incluye una colección cápsula y una campaña concebida para transmitir un mensaje de libertad de expresión, sexualidad, individualidad e inclusión de la comunidad LGBTQIA+, pilares fundamentales de los valores y la identidad de Diesel y Tinder. ‘For Successful Loving’, es una reinterpretación del emblemático manifiesto ‘For Successful Living’ de Diesel, que reimagina los códigos de la marca en torno a la expresión personal sin límites a través del prisma de Tinder: la atracción, la intimidad y la conexión. En lugar de restringir o etiquetar el amor, ‘For Successful Loving’ amplía y explora su significado.

La campaña ‘For Successful Loving’ se presenta como una serie de entrevistas de estilo documental que exploran un concepto del amor en constante evolución; el mismo espíritu de curiosidad y apertura que impulsa millones de conexiones en Tinder cada día. La artista, modelo y diseñadora de moda estadounidense Gigi Goode mantiene conversaciones sinceras e íntimas con distintos miembros de la comunidad LGBTQIA+, cada uno en busca del amor en sus múltiples y maravillosas formas. Gigi se adentra en la intimidad de personas y parejas para hablar de preferencias personales, peculiaridades, estilos, filosofías y aprendizajes de vida que definen el éxito en todo el espectro del amor y las relaciones. Rodada con una estética casera , con imágenes sin editar y estética VHS, la campaña desprende un tono auténtico, curioso y completamente libre de prejuicios. Las preguntas y los temas oscilan entre lo tierno, emotivo y vulnerable y lo directo, desenfadado e hilarante. Glenn Martens, director creativo de Diesel explica: “Trabajar con Tinder en ‘For Successful Loving’ me hizo sentir que compartimos la misma mentalidad. No se trata de idealizar el amor, sino de defenderlo y darle voz, una voz que cree espacio para todas sus formas y, sobre todo, para algo real. El manifiesto de ‘For Successful Loving’ refleja una actitud compartida: sin reglas, sin definiciones fijas, solo la libertad de conectar según tus propios términos. Ahí es donde nuestros mundos se encuentran. Sólo así el amor puede triunfar de verdad”.

La colección cápsula de Diesel x Tinder reúne 17 piezas para hombre, mujer y propuestas unisex, e incluye desde prendas denim hasta accesorios. Todas incorporan una etiqueta de jacquard en la parte central de la espalda con los logotipos de ambas marcas y el eslogan ‘For Successful Loving’. Las camisetas de canalé, de tirantes, un polo y un vestido sin mangas presentan un acabado devoré. Las prendas femeninas incluyen lencería de encaje con efecto trampantojo, mientras que el polo masculino destaca por un estampado de encaje calado en toda la prenda. Los vaqueros, los shorts denim, los sujetadores y los culottes de la línea de underwear con logotipo dejan entrever la piel a través del tejido devoré calado. Entre los accesorios destacan una gorra de béisbol en denim con la inscripción ‘For Successful Loving’ y un llavero con colgante de Diesel x Tinder. “‘For Successful Loving’ trata de ampliar las posibilidades de lo que el amor puede llegar a ser. Para muchas personas, especialmente dentro de la comunidad LGBTQIA+, el amor siempre ha sido amplio, fluido y profundamente personal. En Tinder no definimos cómo debe ser un amor exitoso; ayudamos a las personas a descubrirlo por sí mismas, y esta colaboración y colección junto a Diesel celebra precisamente ese espíritu de exploración, visibilidad y conexión” explica Melissa Hobley, directora de marketing de Tinder.

En apoyo al Orgullo y más allá de la colección cápsula, Diesel, a través de la Fundación OTB, y Tinder han realizado una donación conjunta de 200.000 dólares a Outright International, con una aportación de 100.000 dólares por parte de cada socio. La donación respaldará las iniciativas inclusivas de Outright International centradas en la seguridad financiera, el crecimiento socioeconómico y las oportunidades laborales para las personas LGBTIQIA+, con el objetivo de mejorar un acceso equitativo y sostenible a los ingresos mediante la incorporación al empleo formal y el acceso a orientación, apoyo y asesoramiento para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. Gracias a esta contribución, una organización LGBTIQIA+ asociada en cada uno de los países participantes recibirá financiación para desarrollar el programa durante un periodo de doce meses, del 1 de julio de 2026 al 30 de junio de 2027, en estrecha colaboración con Outright. La iniciativa se pondrá en marcha en cuatro países: Colombia en América Latina y el Caribe, Sudáfrica en África, Ucrania en Europa Central y Oriental y Filipinas en Asia, con el objetivo de impulsar la empleabilidad y la participación de las personas LGBTIQIA+ en el empleo formal y el emprendimiento, reforzar las políticas y prácticas laborales inclusivas en el sector privado y mejorar las oportunidades de retención y desarrollo profesional de los empleados LGBTIQIA+.