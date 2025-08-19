En un mundo que insiste en que tienes que ser productiva, seria y adulta, CochesbyCarla es una provocación en miniatura. Una marca de joyas hechas a mano en España que convierte los coches de juguete en anillos. Piezas divertidas e irónicas que recuerdan que no hay edad para dejar de pasarlo bien.

Complementos que son (literalmente) un juego

Cada anillo es diferente, pero todos tienen algo en común: un coche en miniatura que puedes cambiar según tu mood. Hoy naranja, mañana rosa, pasado azul. También en sus ediciones limitadas —como la colección rosa de verano que se agotó en días— se demuestra que gran peso de la creatividad de un outfit recae en nuestros complementos fetiche o bold, que marcan la diferencia y la personalidad de quienes los llevan.

Estética alt, vibe Copenhaguen core

Estas joyas reivindican el color, las texturas y lo diver. ¿Os suena, verdad? Es exactamente lo mismo que compone el ADN y la estética del streetstyle que tanto hemos idolatrado en la CPHFW, donde influs y artistas apuestan por perder el miedo al exceso y abrazar la diversión como parte del estilo. Llevar un CochesbyCarla es un statement: todo es un juego, y la moda es la parte visible de ese juego.

La comunidad que ya juega

Artistas y perfiles como @mirandamakaroff , @ouineta23 , @fadesfadesfades o @ princesonga ya han llevado estos anillos. Un universo curado y pensado, ya que la marca conecta con la Gen Z y con quienes entienden la moda como un laboratorio para probar y mezclar.

Un recordatorio en tus manos