La 37.ª edición de 080 Barcelona Fashion concluye cuatro jornadas que han logrado consolidar la proyección internacional y reforzar el papel que desempeña la pasarela como plataforma de referencia para la moda de autor. Organizada por la Generalitat de Catalunya, mediante el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), del Departament d’Empresa i Treball, y con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y de la Diputación de Barcelona, el evento ha congregado a más de 15.000 visitantes y por él han desfilado las colecciones de AAA Studio, Adolfo Domínguez, Benavente, Bibencia, Bolaño, Boulard Barcelona, Carrieri, Coconuts Cankill, Custo Barcelona, David Catalan, Doblas, Dominnico, Eñaut, Escorpion, Guillermino Justicia, Habey Club, Maison Monsieur, Nazzal Studio, Reparto, Ricardo Seco, Rubearth, SKFK, Tania Marcial, Txell Miras, Victor Von Schwarz y XVStrange La nueva ubicación en Port Vell ha sido la novedad de esta edición, cuyo formato ha brindado una experiencia presencial a pie de mar, además de retransmisiones en directo y una amplia cobertura digital, lo cual ha hecho llegar el evento a un público mundial. Algunos de los datos destacados son más de 5 millones de visualizaciones en la cuenta oficial de Instagram, así como más de 4.000 visualizaciones en vivo.

BFF Brands – Up Close

La última jornada ha arrancado con la presentación de BFF Brands – Up Close en Tinglados de Port de Barcelona. Dentro del programa Barcelona Fashion Forward, los profesionales y medios han podido conocer mejor las cuatro marcas que participan en esta edición: Boulard, Guillermo Justicia, Rubearth y Tania Marcial. Ello supone una oportunidad para adentrarse en el proceso creativo y en la identidad de cada marca, lo que reafirma el compromiso de la plataforma con el talento emergente.

Open Area

La Open Area se ha consolidado como uno de los espacios con mayor afluencia de público de la edición. Los talleres y las charlas de 080Spot_SpainGallery han reunido a estudiantes, profesionales y amantes de la moda, lo que lo convierte en un punto de encuentro para la comunidad creativa. La multiplataforma de moda de autor Spain Gallery, que el próximo mes cumplirá su primer aniversario, ha vuelto por segunda edición consecutiva con un espacio que, por primera vez, contó con una pop-up de venta al público para acercar las marcas «made in Spain» a los asistentes locales e internacionales. La charla «Proyectos dirigidos a comunidades» ha abordado el vínculo entre la moda y el impacto social, mientras que el taller de hair styling de Carla Paucar ha cerrado con broche de oro el programa de talleres. El espacio 080_BeyondCrafts ha estado dedicado en esta edición a los bolsos como territorio de exploración artesanal y ha visibilizado el trabajo de los artesanos actuales de Cataluña, además de resaltar el diálogo entre artesanía y moda. Las colecciones que se han presentado en esta cuarta y última jornada son las siguientes: TANIA MARCIAL, MAISON MOONSIEUR, COCONUTSCANKILL, NAZZAL STUDIO, RUBEARTH, EÑAUT y DAVID CATALAN.

TANIA MARCIAL

Tania Marcial ha abierto la última jornada con «Delivery» (Entrega), una colección profundamente personal que surge de su propia experiencia repartiendo pizzas mientras estudiaba moda. La diseñadora barcelonesa de upcycling, que ha vestido a artistas como Avril Lavigne, Nathy Peluso o Mala Rodríguez, transforma un trabajo duro y precario en una narrativa visual llena de fuerza y actitud. La propuesta presenta dos mundos antagónicos: los repartidores, que están expuestos a las inclemencias del tiempo, y los consumidores, que aguardan en casa. Los tejidos creados desde cero mediante técnicas de manipulación textil, las tipografías con palabras como mojao, cancelao o bochorno y una estética maximalista de colores y formas configuran una colección que aúna sarcasmo, crítica social y una estética urbana muy marcada.

MAISON MOONSIEUR

A continuación, ha desfilado Maison Moonsieur, una firma fundada en 2024 como extensión natural de un universo creativo formado por el ballet, la pintura y el piano, que concibe la moda como herramienta narrativa para recuperar figuras y relatos silenciados. «Sancta Machina» es un homenaje personal a Juana de Arco que se vertebra en cuatro actos: El Llamado, La Armadura, El Fuego y La Santa. Organza, cuero sintético, pelo y encaje quemado generan una propuesta que transmite regeneración, fuerza interior y transformación, con una gama que va del gris perla al negro carbón con reflejos plateados y brasas rojas.

COCONUTSCANKILL

La firma fundada en 2018 por Amara Caruncho Ledo, la ganadora del Premio Allianz EGO Confianza en la Moda, ha debutado en 080 Barcelona Fashion con «Halfway Done» (Medio hecho), una reflexión sobre la pérdida de identidad en un mundo saturado de estímulos. La colección aborda el brain rot actual, es decir, el deterioro cognitivo asociado al consumo excesivo de contenido repetitivo en línea, mediante materiales eclécticos y superposiciones de texturas y colores aparentemente imposibles, pero que encajan a la perfección, expresando así la desconexión y la búsqueda de reconexión.

NAZZAL STUDIO

A continuación, ha desfilado Nazzal Studio, un estudio palestino de moda y arte con sede en Jordania que fue fundado por Sylwia Nazzal y opera en la intersección entre confección, performance e investigación de materiales, al colaborar con mujeres artesanas refugiadas y locales para sostener las técnicas tradicionales. La colección «Al-Najah» está fundamentada en la sabiduría instintiva de la vida beduina en Bilad al-Sham. Cuero, látex, seda y metal, así como pigmentos naturales extraídos de rocas del desierto, jena y añil, reivindican el gesto manual en el proceso creativo. Los símbolos se inspiran en los tatuajes faciales beduinos de Jordania y en el tatreez (bordado) palestino, al incorporar códigos ancestrales en formas actuales que honran la herencia como guía viva.

RUBEARTH

La firma española de slow fashion fundada en 2020 por Gabriel Nogueiras, quien fue galardonado en dos ocasiones con el Mercedes-Benz Fashion Talent, ha presentado «Grava», una colección que plantea una reflexión sobre la percepción y la transformación de la realidad. Al estar inspirada en Anaïs Nin e Yves Klein, los patrones clásicos y las formas curvas de la propuesta se reinterpretan desde la indumentaria tradicional japonesa. En colaboración con la artista electrónica Mónica Rikić, la ilustradora textil Andrea Carandini, además de los complementos de Otti Hats y la joyería manual de Simbolic, Rubearth apuesta por una estética que se desvincula de clichés de género con patrones que se adaptan a cualquier tipo de cuerpo.

EÑAUT

El penúltimo desfile ha sido el de EÑAUT, la firma fundada en 2018 por Eñaut Barruetabeña, un diseñador vasco afincado en Barcelona que ejerce de coordinador del máster en Diseño de Moda Masculina en el IED Barcelona y que presenta su duodécima colección en esta edición. «Ego Dissolution» (disolución del ego) parte de una reflexión sobre el crecimiento personal y el proceso de lograr seguridad desde la vulnerabilidad. La estética del hockey actúa como metáfora visual: los volúmenes controlados y los elementos acolchados establecen un armazón que transmite el poder de la evolución personal. La gama de colores se centra en el verde, un símbolo de crecimiento que va acompañado del negro marca de la casa y matices grises. Los materiales son de origen responsable y dan nueva vida al stock muerto existente.

DAVID CATALAN