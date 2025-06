Va en serio. A partir de ahora, y siempre que alguien de 13 o de 17 años abra TikTok a partir de las diez de la noche y entre en los vídeos recomendados se encontrará con que no hay ninguno . En su lugar descubrirá ejercicios de mindfulness muy sencillitos y cortos. Como apuntan desde Vitónica , “cada sesión estará guiada por voces suaves y relajantes, acompañadas de animaciones y sonidos ambientales que contribuyen a crear una atmósfera calmada”. Todo ello con la intención de que lxs adolescentes no pasen de la catarata de vídeos al sueño directamente. Que haya un intermedio. Un momento de bajar la sobreestimulación. De vaciar la cabeza de tonterías.

Eso de da igual lo que haga antes de acostarme porque luego duermo de un tirón no sirve de mucho a la luz de la ciencia moderna: puedes tener mucha facilidad para dormirte y que la calidad de ese sueño no sea la adecuada porque tantos vídeos de TikTok han dejado tu cerebro sobreestimulado y sin capacidad de relajarse de verdad. Y esto lo sabe TikTok de sobra. Por eso ahora, y tras unos años de concienciación generalizada acerca del daño que tiene el consumo de redes sociales antes de acostarse, la compañía china ha decidido implementar una estrategia para proteger a los menores de 18 años: sustituir los vídeos de la sección Para ti por una sesión de meditación guiada.

¿Es esto bueno? Tiene sus lecturas. Por un lado, está claro que es una medida que mejora lo que había. Millones de adultxs en todo el mundo seguirán sufriendo esa adicción predormir, pero al menos lxs niñxs y lxs adolescentes tendrán un poquito de protección frente al empacho digital. Además, y como ya se sabe por decenas de estudios, los ejercicios de meditación y atención plena son realmente buenos para tu salud mental y anímica. Tanto a corto plazo como a medio y largo. Si esto ayuda a millones de jóvenes a desarrollar una relación más estrecha con estas prácticas ya se habrá logrado algo interesante. Una juventud con más capacidad de concentración.

Pero, por otro lado, no deja de ser una estrategia comercial: te pongo aquí este límite por tu bien, pero el resto del día te lo puedes pasar perdidx entre mis vídeos sin ningún problema. Y esa fórmula no funciona. No es la más saludable. En realidad, habría que ir más allá para fomentar la reducción del tiempo total de exposición a las redes sociales e impulsar las actividades de socialización real, de ejercicio físico y de autocuidado durante el día. De lo contrario esto no será más que un parche que no solucione el problema de fondo.