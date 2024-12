Las pequeñas metas nos harán sentir más realizados. Si miras tu antigua lista y te das cuenta de que no has cumplido nada o ni la mitad de lo que apuntaste pregúntate por qué. Puede ser contraproducente apuntarle a objetivos tan altos, porque no cumplirlos te puede sumir en una frustración a largo plazo y a desmotivarte. Por ejemplo, como nos cuenta Amalia Kamal, si estás buscando un nuevo trabajo, en lugar de apuntar “encontrar un trabajo que me motive”, divide ese deseo en pequeños pasos que puedan llevarte a él, como apuntarte a un curso de inglés o mejorar tu currículum.