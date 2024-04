Esa palabra. Esa maldita palabra . Para la mayoría de gente no tiene ninguna carga negativa, pero a ti no te gusta nada por razones que solo tú entiendes. Espera, no: tú y esa otra persona que la utiliza estratégicamente para sacarte de quicio cuando le conviene. Y te jode muchísimo. En primer lugar, porque sabes que está intentando cabrearte. En segundo lugar, porque quedas como una persona rabiosa que monta en cólera a las primeras de cambio. De hecho, y tras soltar la palabrita o la frasecita, te acusa precisamente de eso: de tener la mecha muy corta. Así logra su doble objetivo de sacar lo peor de ti y desprestigiarte al mismo tiempo . Te está haciendo un silbato de perro en toda regla.

Una satisfacción que no deberías regalarle. Más adelante, cuando tus ánimos se hayan templado, podrás enfrentarle como es debido, pero en el instante en que emplea el silbato, rodeadxs de tantas otras personas, “lo mejor es no reaccionar, no mostrar absolutamente nada y actuar como el resto: como si no te enteraras de lo que está pasando”. Le estarás privando de la satisfacción que buscaba. Le estarás negando un placer que necesita para ser feliz. Y oye: da igual si es tu pareja, tu colega o tu mismísimo padre, que si te hace el silbato de perro una y otra vez no merece tu cariño ni un minuto más. Sácale de tu vida con una palabra random que no entienda. Hasta luego, tornillo.