Hay momentos cruciales en nuestra vida en los que nos encontramos en una encrucijada de decisiones que nos cambian para siempre. Nos referimos a cuando te paras a pensar en cómo eras tú hace un año y te parece que tu vida no tiene nada que ver con la que estás viviendo ahora. Cambiaste de trabajo, lo dejaste con tu pareja, o te mudaste a otro país... Pero lo más importante: tú también cambiaste y de forma irreversible.

Para adoptar la filosofía “Henko” sucede la llamada “paradoja de la autenticidad”. Significa que cuando eres fiel a ti mismx, también sabes reconocer los cambios personales con el tiempo. Ser fiel a ti mismx no es un concepto estático, sino que nuestra personalidad va evolucionando gracias a la experiencia, y descubrimos aspectos de nosotrxs mismxs que desconocíamos.

Hay momentos decisivos en los que podemos darnos cuenta que estamos viviendo un momento “Henko”. Normalmente vienen acompañados de crisis brutales de identidad. Por ejemplo, te das cuenta de que la carrera que estabas estudiando no te convencía, y decides cambiar a otro campo que te motiva mucho más, aunque a tus padres no les haga gracia.

Lo que pasa es que a veces nos parece complicado cambiar. Nos quedamos con frases como “es que yo soy así”, “esa es mi forma de ser”... Pero muchas de nuestras actitudes en realidad no están escritas en nuestro ADN. Podemos pasar del “yo soy así” al “yo también puedo ser así”. Esto no nos hará perder quiénes somos, sino poder liberarnos de etiquetas y concepciones rígidas de nosotros mismos que no nos dejan evolucionar.