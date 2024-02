Quién no se ha sentido tremendamente perdidx en su vida. Es difícil a veces sentirse satisfechx con la vida y no tener impaciencia por conseguir todo eso que deseamos. Ya sea tener pareja (aunque no lo queramos admitir), un aumento de sueldo o un viaje con tus amigas a ese sitio con el que hace tiempo sueñas. Todas estas ilusiones nos animan y nos permiten seguir motivadxs con nuestra vida y nuestro camino. Un método muy útil para tenerlas todas al alcance de la mano y poder enfocarnos mejor en ellas son las llamadas “vision board”.

Un “vision board” es un panel o tablero en el que pegamos imágenes, colores, frases o palabras que representan lo que quieres conseguir, ser, y obtener en un futuro.

Es “proyectar”, pero con imágenes. Como herramienta, funciona muy bien para tener más claridad sobre lo que queremos conseguir. También sobre qué cosas priorizamos sobre otras. ¿Qué vas a poner en el centro de tu tablero? ¿El viaje de Interrail con tus amigas de la uni o conseguir tu primer trabajo?