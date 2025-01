En un mundo que parece moverse cada vez más rápido, no es de extrañar que muchos de nosotros nos sintamos atrapados en un ciclo constante de apuro. La “enfermedad de la prisa” no es un diagnóstico médico, pero describe perfectamente esa sensación de estar siempre atrasados, corriendo para cumplir con interminables listas de tareas y luchando contra una ansiedad que no da tregua.

Este fenómeno tiene sus raíces en pensamientos repetitivos de no ser lo suficientemente rápidos o productivos. En la era digital, revisar constantemente las notificaciones y comparar nuestra vida con la de los demás en redes sociales intensifica esta sensación de insuficiencia. Además, quienes son perfeccionistas o están demasiados obsesionados con el logro, suelen ser más vulnerables a este estado.