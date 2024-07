La ansiedad es una emoción totalmente natural. Está ahí para ayudarte a sobrevivir. No obstante, y como ya sabes a estas alturas de la vida, la muy cabrona puede alcanzar niveles desproporcionados en algunas etapas de tu vida que te dejan muy tocadx. Es lo que suele llamarse trastorno de ansiedad. Y sí, su prevalencia en nuestra sociedad ha aumentado durante estos últimos años, pero eso no implica que mostrar síntomas de inquietud mental conlleve necesariamente un trastorno de estas características. Basta de autodiagnósticos. Quizás tu intuición sea cierta y sufras ansiedad. Quizás no y padezcas una condición aún más grave para la que necesitas ayuda psiquiátrica.

Así lo piensa la psicoterapeuta estadounidense Jennifer Gerlach, quien habla en la revista especializada Psychology Today de “tres afecciones comunes que a menudo aparecen con ansiedad pero que no son trastornos de ansiedad”. Como el trastorno de estrés postraumático. Tal y como apunta esta experta, durante este trastorno “hay una sensación siempre presente de estar en peligro, lo que facilita la hipervigilancia y dificulta la relajación”. La ansiedad está presente. Sin embargo, no es la raíz del problema ni mucho menos. Para hallar esta hay que bucear en los confines de tu mente para identificar el trauma que arrastras contigo. De lo contrario la ansiedad seguirá ahí.