Puedes llamarlo moda dopamina. Este neurotransmisor, responsable de que anticipes recompensas y sientas motivación, es el que circula en grandes cantidades por tu cuerpo cuando te pones ropa que te mola mucho. De ahí que no sea casualidad ese bienestar que experimentas en los primeros días que estrenas un pantalón vaquero precioso o un vestido estupendo. En palabras de la propia Barnthouse, “ cuando eliges una prenda que amas, trae alegría a tu alma y te sientes más feliz ”. Así que en lugar de vestirte teniendo en cuenta el contexto, midiendo la idoneidad de cada prenda, este sistema te anima a simplemente ponerte lo que te da subidón. Una cuestión claramente subjetiva.

Algunas personas tildan la moda de superficialidad. Y en cierto sentido tienen razón: hay prendas cuyo precio las convierte automáticamente en prendas clasistas, hay multinacionales gigantescas consumiendo una cantidad absurda de recursos del planeta para llenar constantemente las sociedades de fast fashion y hay millones de personas obsesionadas con diferenciarse del resto a través de lo que llevan puestos. Pero esto no quiere decir que todo sea malo: según algunas investigaciones , la ropa que te pones influye notablemente en tu estado anímico. Hasta tal punto es así que la influencer de la moda Hannah Barnthouse ha desarrollado un sistema para aprovechar esta relación en tu favor.

“Mucha gente dice mi armario es todo negro y creo que nunca podría vestirme de dopamina pero yo les digo no, esa es tu forma de dopamina y no tiene por qué parecerse a la mía”, cuenta la influencer en una entrevista para Business Insider. Hay quien brilla de satisfacción con camisas hawaianas. Hay quien florece con ropa elegante que transmite seriedad. Y hay quien se siente mejor que nunca en chándal. ¿Por qué elegir los looks en base a lo que se espera de ti en cada situación en lugar de elegir lo que te llena? Y, aún más importante, ¿por qué cambiar tu armario según los vientos de las tendencias de cada momento? Barnthouse lo tiene claro: ignora las modas y sigue tus deseos más profundos.”

Las tendencias pueden ser fieles a lo que el mundo quiere que lleves, pero la única forma de vestirte con dopamina es llegar a tu yo interior. Para ti, eso puede no ser un moño peinado hacia atrás como Hailey Bieber o los pantalones cortos de motorista y los tacones. Puede que, de hecho, no sean los tacones en absoluto”. Y está bien. Está bien echarle valor y llevar puesto siempre lo que te entusiasma, superando así las vergüenzas y las opiniones ajenas. Es de hecho esa exposición a la vulnerabilidad la que te hace más fuerte. Es esa autofidelidad pese a todo la que refuerza aún más esa relación positiva entre ropa y estado anímico que vives. Es solo ropa. Pero es TU ropa. Eres tú.