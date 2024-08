Puf. Otro día más en el que despiertas pensando que es el definitivo, que de hoy no pasa que te plantes frente a esa persona y le digas eso tan duro que necesitas decirle. Ya no estoy enamoradx de ti. Mamá, tú tienes la culpa. Me gustaría recibir un aumento. Pero en el fondo de tu alma sabes que no es cierto: la noche volverá a caer sin que hayas encontrado el valor suficiente para soltarlo. Y no porque no creas en ello o no tengas argumentos para sostenerlo. Simplemente tienes miedo. Mucho miedo. Sabes que estas conversaciones siempre van fatal. ¿Pero tan segurx estás de que es así? Porque una nueva investigación dice que te equivocas: parece que estás aterradx innecesariamente.

Publicada en la revista especializada Journal of Experimental Psychology, y llevada a cabo por los psicólogos James Bungan y Nicholas Epley, la investigación consistió en una serie de experimentos en los que lxs participantes debían plantearle a sus parejas asuntos delicados que creían que desencadenarían graves conflictos tipo problemas de comunicación, problemas de desconexión emocional o problemas en la cama. Todxs pensaban que “no se lo tomarían bien, pero al final, de media, el resultado de la conversación fue más positivo que negativo”. Los temores eran infundados y quienes recibían las críticas o las malas noticias se mostraban mucho más constructivos de lo esperado.