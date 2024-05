Por supuesto, negarte a cumplir órdenes arbitrarias es una actitud loable. Ole tú. No obstante, hay veces en las que dejarte asesorar y no cerrarte en banda puede mejorar tu vida. Sobre todo cuando viene de gente buena que no quiere pisarte en absoluto. En este sentido, escribe Gillihan, hay tres pasos claves para responder más positivamente a las demandas ajenas: ser consciente de las reacciones emocionales que te invaden cuando te dicen cómo hacer las cosas, fijarte en cómo lucha tu ego ridículamente y cuestionar las suposiciones que tu subconsciente te manda. No, no quiere controlarte. No, no quiere tratarte como a alguien inferior. Tan solo quiere ayudarte a crecer.