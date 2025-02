De hecho, y para que te hagas una idea aún más precisa, lxs trabajadorxs daneses echan unas 1.380 horas de trabajo anuales, mientras que lxs españolxs nos vamos a las casi 1.700 horas. Y no se quedan más allá de las 17:30 en la oficina. Ni echan el finde currando. ¿Un desastre para la producción? Nada más lejos de la realidad: “los trabajadores de países como Dinamarca, Suiza y Noruega generan un PIB mucho mayor en una hora de trabajo” que lxs del resto de países de la OCDE, lo que demuestra que la reducción de la jornada laboral no compromete para nada el rendimiento de las empresas . Todo lo contrario. La buena conciliación incrementa la productividad.

Una conciliación que es posible gracias a la reducción del tiempo de trabajo, sí, pero también a la flexibilidad. Al parecer, allí lxs jefxs confían mucho más en la responsabilidad de sus empleadxs y no están todo el día encima de ti para asegurarse de que cumplen. Les basta con que saques adelante los proyectos. Y si lo haces en una hora y luego te pasas otra relajándote no pasa nada. No les parece el fin del mundo. El trabajo está hecho. En palabras de una trabajadora danesa, “en Dinamarca hay mucha confianza en ese sentido y no siento jerarquías en mi trabajo, es todo muy democrático”. Y eso va dándote un plus de bienestar que va acumulándose día tras día.

Y por si fuera poco, tienen unas protecciones laborales muy buenas: atención sanitaria gratuita en la mayoría de casos, plazas de guardería subvencionadas, matrículas de la uni pagadas, pensiones dignas y cinco semanas de vacaciones pagadas al año. Y sí, es uno de los países con mayor carga impositiva del planeta, pero entienden cómo toda la sociedad sale ganando con ello y los pagan encantados. Por suerte, allí la derecha aún no ha hecho calar su discurso antiimpuestos y antiredistribución de la riqueza. En definitiva, al final, y sin sorpresa, la razón de que sean tan felices en el trabajo es la generosidad de los derechos laborales. Siempre ha sido la clave.