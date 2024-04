Ningún ser humano había tenido antes a su disposición la cantidad de información que tienes tú hoy a través de internet. Es una locura. Algo cuya magnitud no terminas de comprender precisamente porque no te tocó vivir en una era en la que la información te caía a cuentagotas a lo largo de los años. Por supuesto, esto tiene infinidad de beneficios, pero también infinidad de inconvenientes, de los cuales uno de los más significativos es tu exposición a noticias falsas, bulos de redes sociales y, en definitiva, desinformación que afecta bastante a la manera en la que percibes el mundo y habitas en él. Por eso necesitas unos buenos escudos para protegerte: ignorancia crítica y humildad epistémica.

Así lo explican en The Conversation las investigadoras Inés Martínez y Blanca Puig, ambas de la Universidade de Santiago de Compostela. Por un lado tenemos la ignorancia crítica. En sus propias palabras, “este término hace referencia a la habilidad para gestionar la información a la que nos exponemos: no significa dejar de ser crítico, sino todo lo contrario, ya que conlleva identificar y desatender la información falsa o deliberadamente falsa sin necesidad de leer detenidamente su contenido, obviando lo irrelevante”. Ves una información publicada en cierto lugar, por cierta cuenta, con cierto titular o con ciertas fuentes y ya sabes perfectamente que no merece la pena perder tiempo con ella.