¿Termino definitivamente la relación con mi pareja o vuelvo a intentarlo? ¿Me quedo en este puesto de trabajo en el que disfruto de una gran comodidad pero que ya no me estimula o pillo ese otro que trastoca toda mi vida pero me emociona? ¿Adopto a ese perrito abandonado o no? Son muchos los momentos de tu vida en los que deberás enfrentarte a decisiones complicadas. A veces porque la elección concreta cambiará tu futuro radicalmente. Otras porque temes sufrir. Y otras porque temes hacer sufrir. Es una putada. ¿Pero sabes qué? Eres una persona adulta y es tu deber afrontar estas situaciones tan complejas. Lo bueno es que hay un ejercicio que te lo puede poner mucho más fácil.

El primer paso, cuentan desde GQ, consiste en “encontrar un momento de soledad y tranquilidad en el que no tengamos distracciones, varios minutos en los que simplemente nos dediquemos a ser y a reflexionar”. Túmbate en una zona apartadita del césped del parque que hay en tu barrio. Siéntate en un banco mirando al mar o al río. O quédate en el sofá de casa con los ojos cerrados para ponerte modo introspección y penetrar en tus profundidades. ¿Lo tienes? Pues es el momento de hacerte la pregunta y de desplegar todas las opciones que tienes. A veces las respuestas son dicotómicas, blanco o negro, sí o no, y otras son más amplias y pueden abarcar infinidad de soluciones.