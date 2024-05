Romper con una pareja, incluso cuando estamos seguros de que es la mejor decisión, puede ser un proceso emocionalmente doloroso y complicado. En el fondo aún quieres a esa persona, no románticamente hablando, y no quieres dañarla. Es por ello que a veces no es tan fácil responder si lo pasa peor quien deja o quien es dejado. La culpa o la sensación de ser los “únicos” responsables de la ruptura genera un gran malestar. Sobre todo si se trata de una relación larga en la que se han compartido muchos momentos con esa persona. Además, la ruptura no solo implica el fin de una relación actual, sino también la pérdida de un futuro compartido. Este proceso de duelo puede ser intenso, ya que nos enfrentamos a la pérdida de alguien que hemos amado y con quien hemos compartido algunos de los mejores momentos de nuestra vida.

Las dudas y el conflicto interno acerca de la decisión pueden surgir, haciendo que el proceso sea aún más doloroso. Pero antes de dejarnos dominar por los sentimientos, lo mejor que podemos hacer para rebajarlos es ser honestxs con nosotrxs mismxs, escuchar nuestras emociones y entender las creencias y pensamientos subyacentes que influyen en nuestra decisión. Lo que nos puede ayudar a sentir que no estamos dañando tanto a la otra persona (y por ende, nos hará sentir menos culpables) es el hecho de ser claros y sinceros. No marear a la otra persona con posibles indecisiones o cambios de emoción. Con lo de directxs no nos referimos a que se deba ser “duro”, sino ser sincerxs. Es algo que la persona dejada también agradecerá en el futuro, pues hará la situación más “clara” y no se quedará con más preguntas o “y si hubiera hecho tal...”.

