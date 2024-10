¿Cuántas veces has intentado limitar tu uso de las redes sociales con la opción que así te lo permite de tu móvil? ¿Y cómo te ha ido? ¿Realmente has logrado no entrar? No te castigues si no lo has conseguido. Las redes sociales están diseñadas para engancharte. Literalmente, hay centenares de personas cobrando un salario muy jugoso cuya única tarea es la de pensar en cómo tenerte el mayor tiempo posible pegado a la pantalla.

Lo sabemos, pero parece que solo con un nivel de autocontrol muy alto podríamos llegar a dejar de sentir esa urgencia por entrar y ver lo que hacen los demás.

Hasta ahora, teníamos la intuición, pero quizá no habíamos logrado acceder a documentos con evidencia de los minutos exactos con los que las empresas logran controlar el momento en que nos volvemos adictos.