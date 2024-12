La depresión navideña existe y así es como podría afectarte

Encontrar tiempo para ver a todxs tus colegas, dar con los regalos perfectos para todo el mundo, asistir más hermosx que nadie a las cenas de empresas y las cenas familiares y, por encima de todo, ser feliz. Porque eso es lo que nos dicen de las navidades: es una época de amor y felicidad. Y lo has interiorizado. " Al fin y al cabo, son continuos los mensajes y campañas publicitarias que tratan de transmitir la necesidad de estar felices y en familia" , añade Suárez. Eso puede provocar que, en caso de no sentirte eufóricx y plenx, te castigues aún más de la cuenta . Como si estuvieras haciendo algo malo por estar triste.

Una publicidad que te vende que todos los demás, menos tú, están viviendo unas navidades idílicas. Tal como explica Suárez, "hay estudios que señalan que uno de los factores más relevantes en la melancolía navideña es la creencia de que todo el mundo es feliz, lo está pasando bien y participa en relaciones familiares amorosas ". Pero esto es absurdo en Navidad y en cualquier otro momento del año. Por eso es importante la comunicación. Si te sientes triste, cuéntaselo a alguien sin miedo, y quizá descubras que no estás solx en ese sentimiento que intentas esconder. Así iremos desmontando el mito poco a poco.

Pero en ocasiones es inevitable. Otra de las causas más habituales de la depresión navideña son la soledad y la ausencia de algún familiar , según esta misma especialista. ¿Y quién podría culparte de sentirte mal por echar de menos a alguien o por no poder pasarlas en compañía de tu familia? Permítete estar triste. Eso tiene más sentido y es más saludable que resistirte a ello porque unos cuantos anuncios de televisión han dicho que es una época para estar agradecidos y con sonrisas perennes de oreja a oreja. Además, puede que la soledad no sea tan mala y solo la estás demonizando por culpa de esa misma publicidad.