Sentirte realizadx, en paz contigo mismx, en armonía con lo que te rodee estés donde estés, es una maravilla de la que solo has oído hablar. Se te resiste. Quizás por la manera en la que te educaron. O tal vez por las suculentas pero venenosas distracciones de la vida moderna. Da igual: Soren Kierkegaard, filósofo danés del siglo XIX y padre del existencialismo, fue dejando en sus escritos pistas que seguir para alcanzar poco a poco una mayor realización vital. La primera de ellas es sencilla: debes cultivar tu autoconciencia a través de la introspección. No puedes sentir la plenitud cuando no conoces tus verdaderos sentimientos sobre el mundo, tus verdaderas creencias y tus verdaderas motivaciones.

En segundo lugar, decía Kierkegaard, debes aceptar la incertidumbre implícita de la existencia. Como explica el experto Blake Griffin, “la filosofía de Kierkegaard nos desafía a abrazar la ambigüedad” y nos enseña que “deberíamos estar dispuestos a vivir con contradicciones y paradojas, permaneciendo abiertos a nuevas ideas y perspectivas”. Sí, mediante la introspección descubriste quién eras en realidad, pero esa identidad no es permanente y va cambiando a lo largo de tu vida. En este sentido, si quieres preservar la armonía con el todo tienes que estar dispuestx a evolucionar con el mundo sin resistirte ni aferrarte a supuestas ideas absolutas. La autorrealización requiere resiliencia.