El 54,9% de los casos de discriminación y agresión entre menores en nuestro país contiene body shaming, según dicen las investigadoras Beatriz Feijoo, Arantxa Vizcaíno-Verdú y Patricia Lafuente en un artículo publicado en la revista Telos y en el que profundizan en los factores que más influyen en el contagio de este tipo de agresiones. Y sí, como ya habrás imaginado, las redes sociales constituyen uno de esos factores, pero no de la forma en la que estás pensando: la gente joven que pasa mucho tiempo en estas plataformas no tiene más probabilidades de ejercer body shaming simplemente por imitación, sino por otra serie de fenómenos menos obvios.

En palabras de estas expertas, “ver este tipo de contenidos no implica automáticamente comportarse igual. Lo que sí les empuja a reproducir el body shaming son factores emocionales como haber tenido experiencias negativas previas o vivir con miedo a ser criticados o ridiculizados”. Esas son las dos circunstancias que más hacen que una persona caiga en este tipo de comportamientos discriminatorios. Al menos entre los adolescentes. Pero este body shaming digital no siempre adopta una forma hiperagresiva y directa. A veces consiste en compartir contenido de este rollo, en darle like o en reaccionar de alguna manera que no lo condena para nada.