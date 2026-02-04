Las redes sociales han cambiado las vidas de varios miles de millones de personas en todo el mundo durante las últimas décadas. Pero también sus sociedades en su conjunto. Y es que, como demostró una investigación de varios expertos en ciencias del comportamiento, estas plataformas favorecen la proliferación de noticias falsas. Una de las muchas formas en las que contribuyen al incremento del odio entre la gente y a la polarización social . Ahora, y para combatirlo, el Gobierno de España ha anunciado una nueva medida destinada a ponerle fin a todo esto: la llamada Huella de odio y polarización, que será aprobada la semana que viene en el Consejo de Ministros.

¿Pero en qué consiste exactamente? Pues, según explicó ayer el presidente, Pedro Sánchez , durante la Cumbre Mundial de los Gobiernos en Dubái, en la implementación de un sistema que permitirá “seguir, cuantificar y revelar” la manera en la que las redes sociales “alimentan la división y amplifican el odio”. O dicho de otra manera: será una herramienta que realice un seguimiento analítico de las diferentes plataformas digitales sociales para comprobar su nivel de toxicidad y, en caso de superar unos estándares definidos, sancionar a las empresas responsables de dichas plataformas. A partir de ahora serán responsables de lo que permiten que ocurran en sus redes.