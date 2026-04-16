OpenAI, la compañía responsable de ChatGPT, está viviendo unos últimos meses turbulentos: han ido aumentando poco a poco las demandas interpuestas por usuarios debido a la supuesta influencia negativa de esta IA en ciertos trastornos psicológicos como los trastornos alimenticios o los trastornos depresivos. De ahí que la empresa haya anunciado varios días atrás la implementación de una nueva medida de seguridad: permitirá a los usuarios añadir contactos de confianza para que sean avisados en caso de que sufran una crisis de salud mental durante el uso de ChatGPT. En parte, para la prevención de situaciones de alto riesgo de suicidio.

Pero el anuncio no resuelve todas las dudas. Como argumentan desde Futurism, OpenAI “aún no ha definido los criterios para que el sistema active la alerta sobre el uso del chatbot, lo que plantea una cuestión política compleja”. ¿Deberá ser el usuario quien solicite a ChatGPT la ayuda de sus contactos de confianza? ¿Será una decisión de la propia inteligencia artificial basada en su propia evaluación psicológica? ¿O será necesario que el usuario declare su intención de hacerse o hacer daño a otra persona? Casi todos estos escenarios tienen algo en común: requieren de ChatGPT un conocimiento profundo de la psicología humana para ser preciso.