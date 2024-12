7 formas de mejorar tu estado de ánimo ahora que vuelve el frío

Fotos, selfies y reels en tu Instagram que resumen perfectamente lo bien que te lo has pasado estas vacaciones. Has disfrutado del verano, te has tirado de bomba en varias piscinas y has sonreído sin parar. Vamos, que te duele la cara de tantas sonrisas. El buen tiempo nos llena de energía, nos pone felices, nos ayuda a descansar. Parece un break ideal para llenarse de ganas para los días oscuros que están ya llegando. Pero no, no es posible. Por mucho buen tiempo que haya hecho, cuando llega la brisa fría, las hojas caen y el cielo se pone gris, algo en ti también se apaga. Sacas los abrigos con desgana y solo te encuentras triste y con la mirada perdida. La realidad es que tu estado de ánimo ha decaído con la llegada de estos días y aquí te damos algunas fórmulas para que se te haga más llevadero.