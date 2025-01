Los años han ido pasando. Terminaste el instituto. Encontraste un trabajo. Comenzaste una relación madura. Y un buen día te descubriste en una tienda del hogar eligiendo cortinas para el salón de tu casa. Eres unx adultx. Al menos sobre el papel. Al menos a ojos del resto. Porque tú no te sientes así para nada. Tu autopercepción no encaja con la percepción que tenías de tus padres cuando eras pequeñx y tenían más o menos la edad que tú tienes ahora. Ellxs parecían más mayores. Más maduros. Menos adolescentes. Pero no estás solo. La pregunta es: “¿a qué se debe este desajuste entre la realidad externa y el sentido interno de la etapa de la vida de cada uno?”.

Quien pregunta es Seth J. Gillihan, psicólogo especializado en terapia cognitivo-conductual consciente, el cual teoriza en una publicación en la revista especializada Psychology Today con la posible respuesta. En concreto, Gillihan cree que hay cuatro factores involucrados en este raro fenómeno mental, el primero de los cuales son los cambios sociales en los hitos de la edad adulta. Ahora la peña estudia más y tarda más en trabajar que antes, se casa más tarde que antes y tiene hijos más tarde que antes. Por el contrario, realiza acciones antes muy vinculadas a la infancia y la adolescencia como jugar a videojuegos o salir de fiesta hasta edades muy avanzadas.