TikTok está lleno de aesthetics en los que muchas intentamos encajar (aunque sin mucho éxito). Que levante la mano quién no ha intentado miles de veces ser una chica “misteriosa” y no lo ha conseguido. Porque la verdad es que a la tercera, no a la segunda birra, ya hemos largado toda nuestra vida a la persona que tenemos al lado. A pesar de que las redes se esfuerzan en reivindicar este tipo de “personalidades” que al final también hacen referencia a toda una aesthethic. Es por ello que la tiktoker @lu.antimorbo ha acuñado el término “chica birra de lata”.

Cansada de solo encontrar la idealización de las chicas misteriosas o interesantes, esta tiktoker ha creado el concepto de “chica de lata” que nos reivindica a muchas. O como lo dice ella, para unirnos a todxs “en el lecho de la mediocridad”. Pero, ¿qué es una “chica birra de lata”? Los rasgos característicos serían el oversharing y que “son las tías cutres” o las “mamarrachas” y que sí, por qué no decirlo, las que disfrutamos simplemente viendo la Isla de las Tentaciones (a pesar de todas las cosas reprobables que pueda tener este programa).