España está en un momento macroeconómico estupendo. Ole. Todo son aplausos desde las instituciones europeas y las expectativas sobre el crecimiento de nuestro país están por las nubes. Pero no solo importa crecer. También importa, y mucho, la manera en la que se crece, y en eso no estamos haciendo las cosas bien: a día de hoy, España es el séptimo país de toda la Unión Europea en índice de desigualdad socioeconómica . La gente privilegiada lo es cada vez más, pero la inmensa mayoría de la población lo pasa cada vez peor para salir adelante. Algo que sorprende cero cuando se tiene en cuenta la desigualdad interna de las empresas: la brecha entre el mejor pagado y la media es brutal.

Es el resumen del nuevo informe Las brechas salariales de las grandes empresas, elaborado por Oxfam Intermón , sobre la desigualdad en las mayores multinacionales españolas. Para que te hagas una idea de la gravedad del problema, para que una persona con un salario medio de una de estas empresas pueda ganar lo mismo que el ejecutivo mejor pagado tendría que estar trabajando un siglo entero. Un dato que evidencia que la escala de responsabilidades y remuneración no sigue una lógica matemática. No es proporcional. No es sensato. Es un disparate que hace que los de arriba y los de abajo estemos cada vez más alejados. Que tú cobres un sueldo mediocre para que otro viva la súpervida.

Como reza el propio informe, “los altos ejecutivos de las mayores empresas ganan cantidades estratosféricas, mientras que una gran proporción de las personas trabajadores percibe un salario bastante ajustado, y lo peor es que eso está bastante normalizado en nuestro entorno social”. Pero no es normal. No es normal que el salario más alto dentro de las 40 empresas españolas con más cotización sea en promedio 111 veces superior a la nómina media. Es una barbaridad. O que, por verlo de otra manera, un alto ejecutivo de estas compañías gane en un solo año lo mismo que 586 trabajadores de niveles intermedios. Es que ya no hablamos ni de los suelos más bajos en comparativa. Es too much.