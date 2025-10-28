El matrimonio está de moda otra vez. Como ya contamos en uno de nuestros artículos , una encuesta acaba de revelar que el 86% de la gen Z tiene intención de casarse en algún momento del futuro y que hasta un 63% lo proyecta como uno de los goals más importantes de toda su vida. Pero probablemente no hace falta ni que te lo digamos: hay bastantes probabilidades de que ya te estén cayendo invitaciones de boda año tras año. Y sí, están guays, te lo pasas genial, pero son un dinero: que si el transporte, que si el alojamiento, que si el outfit y que si, cuidado, el pago del cubierto. Algo que se está convirtiendo en debate nacional: ¿deberías pagarlo en verdad?

Cada cual tiene su manera de verlo. Nosotras, de la mano de nuestra querida emedemmar , nos plantamos unos meses atrás en la alfombra roja de Rainbow para plantearle este a favor o en contra a algunas de las caras más conocidas de la esfera influencer nacional. Y ya te podemos adelantar que consenso lo que se dice consenso no hubo. Voces como la de Alba Paul Ferrer , Carla Flila o Lola Lolita están a favor de pagar. En palabras de esta última, “¿tú sabes lo que cuesta una boda? Que si 100.000 euros. Que si 120.000 euros. Me parece un despilfarro de dinero”, haciendo alusión a que toda ayuda de lxs invitadxs es muy bienvenida para compensar tanto gasto.

Carla, sin embargo, nos dejó un pequeño matiz muy considerado: “También hablando de que, obviamente, tengo una posición privilegiada a nivel económico”. Y no es ninguna tontería. Al fin y al cabo, si tú tuvieras mucha pasta, no solo no te importaría pagar el cubierto de la boda de tus colegas, sino que incluso les harías regalos más tochos por amor. Pero es que la mayoría de la gente no está en esa situación. De hecho, buena parte de ella se ve obligada a decir que no a ciertas invitaciones de boda precisamente porque no tienen los recursos económicos necesarios. Porque lo de ir sin pagar nada está muy mal visto. Algo con lo que muchxs influencers no están de acuerdo.

Es el caso de Shannis , quien alude a una cosita más importante de lo que parece: “En contra. Si te están invitando, ¿no? No me hagas pagar si me estás invitando”. En la misma línea contestaron Alexsinos y Carlos Peguer . El primero entra en modo indignación directamente: “¡Basta ya con las bodas! Y dejemos de romantizar el número de cuenta en las invitaciones, por favor”. El segundo va más allá: “Una persona que hace una boda debería pagar toda ella. Te estás casando porque quieres. Dicho esto, si yo me caso en los próximos años tenéis que soltar la pasta, no me jodáis, que me va a costar un dinerito”. Y es que las cosas se ven distintas al otro lado del muro.

