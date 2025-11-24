La destrucción de expectativas profesionales como consecuencia de la irrupción de la inteligencia artificial . La negativa de las empresas a ofertar puestos de trabajo para gente sin experiencia. El incremento constante del coste de la vida. El estancamiento de los salarios. Y, por encima de todo, la crisis de la vivienda que hace que el alquiler de una casa parezca un imposible. Nuestro futuro como jóvenes está secuestrado. Las perspectivas de construir una vida plena y digna son muy escasas y están limitadas a gente con padres en muy buena situación económica. Ante un panorama así, brilla con fuerza la nueva propuesta de Sumar: renta básica juvenil de 550 euros al mes.

Una medida que el Movimiento Sumar ha planteado por primera vez durante su última conferencia política. Si se llegase a aprobar, todas las personas de entre 18 y 21 años recibirían 550 euros al mes para poder hacer frente a los gastos de la vida y, en algunos casos, para poder ahorrar algo para un mañana que se antoja complicado. Y sí, Sumar quiere que en el futuro el ingreso garantizado vaya a toda la población en su conjunto, porque el progreso de la mano de obra artificial amenaza con desestabilizar todo el mercado laboral, pero considera que su implantación debe comenzar por quienes se encuentran en este momento en una situación más vulnerable: la gente joven.