Sabíamos que este momento iba a llegar. Porque era el paso lógico: si lxs artistas pueden utilizar la inteligencia artificial para crear sus obras, ¿por qué no eliminar el intermediario y que sea el consumidor quien le pide directamente a la IA lo que quiere disfrutar? Eso es lo que muchas grandes productoras de cine y series llevan años pensando. Y Disney+ será la primera en hacerlo realidad: como ha explicado el CEO de Disney, Bob Iger , la plataforma pretende integrar un servicio de inteligencia artificial al que puedas pedirle lo que deseas ver. Ya sea la secuela de Frozen tal como tú la imaginas, una reedición en la que Pumba es un antílope o algo completamente nuevo.

En sus propias palabras, “otra cosa que nos entusiasma mucho, y que la inteligencia artificial nos permitirá hacer, será brindar a los usuarios de Disney+ una experiencia mucho más interactiva, incluyendo la posibilidad de crear y consumir contenido generado por otros usuarios”. Es decir, que no solo podrás crear tu propio contenido, sino que también vas a poder compartirlo para que lo disfruten otrxs usuarixs, lo que implica convertir las plataformas de streaming en algo así como una red social de películas IA. Algo que seguramente cabree y mucho a lxs cineastas y demás trabajadores de la industria audiovisual. Se vienen tiempos oscuros también para ellxs.