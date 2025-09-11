Ha dejado de ser una anécdota puntual para convertirse en un verdadero debate público: ¿qué papel están jugando las inteligencias artificiales en los problemas psicológicos de la gente joven que las utiliza? Las respuestas que llegan desde diferentes ámbitos no son demasiado buenas. Como ya contamos aquí, una investigación reveló que estas herramientas ayudaban a esconder trastornos alimentarios en el 50% de las consultas relacionadas. Ahora, además, un estudio , que se ha publicado en la revista especializada Psychiatric Services, prueba que “ChatGPT, Gemini o Claude no siempre dan respuestas adecuadas en situaciones de riesgo suicida”.

En concreto, y según los resultados del estudio, llevado a cabo por la corporación sin ánimo de lucro RAND, parece que estas IAs solo responden bien cuando perciben un riesgo muy alto o muy bajo de suicidio, pero no cuando perciben que hay un riesgo medio. En palabras de uno de los autores, “estos hallazgos muestran que se necesita refinamiento para que los chatbots proporcionen información segura y efectiva en escenarios de riesgo”. De momento, ya hay unos padres en Estados Unidos demandando a OpenAI por el suicidio de su hijo de 16 años , quien supuestamente habría sido animado a quitarse la vida por la inteligencia artificial.