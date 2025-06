La crisis de la vivienda es la prueba más evidente de que aquello que dicen los acólitos del liberalismo capitalista de que el mercado se regula solo es una mentira muy heavy. De que eso de que hay que dejarlo funcionar libre sin regulaciones ni normas ni leyes solo le viene bien a unos cuantos. A la mayoría no. A ti no. Pero el discurso sigue ahí y los gobiernos, incluso aquellos que se autoproclaman de izquierdas como el actual de coalición en España, tienen demasiado miedo o demasiado interés en no meterle mano para enderezarlo. Nadie quiere enfadar a los grandes propietarios. Nadie quiere tocarles el bolsillo. Así que se limitan a compensarlo con dinero público.

¿Cómo? Pues ya lo sabes de sobra: con subvenciones tipo bono de alquiler joven y cosas así. Parches que no solucionan para nada el problema pero con el que consiguen ayudarte un poquito sin molestar al capital privado. Uno de ellos, muy sabroso cuando toca hacer la declaración de la Renta, es la deducción del alquiler. Y no, no es nacional. Se trata de una deducción autonómica que solo están disponibles en algunas comunidades, la más relevante de ellas la Comunidad de Madrid, uno de los lugares con el alquiler más tensionado de toda Europa: te permite ahorrarte hasta 1.237 euros en tus declaraciones si no tienes más de 35 años de 40 años.