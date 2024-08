La historia tiene mucha miga. Al parecer, y aunque te parezca flipante, en la Unión Europea “los minoristas pueden utilizar algoritmos para rastrear tus preferencias y hábitos de navegación en línea y fijar precios en consecuencia”. O dicho de otra manera: las tiendas que visitas en internet pueden estudiarte para ponerle a sus productos o sus servicios precios personalizados específicamente para ti. Eso hace que tus compras puedan llegar a ser más caras que las que hace cualquier otra persona, especialmente si los algoritmos y las inteligencias artificiales que utilizan las empresas detectan que estás dispuesto a pagar mucho por una adquisición en concreto.

Como explican Business Insider, “las empresas de ventas al por menor no solo saben lo que has comprado y cuánto ganas, sino dónde estás, cómo te va el día y cuál es tu estado de ánimo, todo lo cual puede ser perfectamente sintetizado por redes de inteligencia artificial para calcular cuánto pagarías por un artículo determinado en un momento dado”. No son los típicos precios variables que afectan a grupos de personas enteros. No. Son totalmente personalizados. Son tuyos. Exclusivos. Así que cada vez que compres algo vía digital, pregúntate si el precio del producto o del servicio no será en realidad mucho menor para la gran mayoría de gente.