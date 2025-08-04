Es imposible dejar de hablar de la vivienda estando las cosas como están en España. O mejor dicho: es inmoral, porque es una de las principales preocupaciones de la gente joven y nadie parece estar haciendo lo suficiente para resolverlo. Y sí, hay muchas responsabilidades en que la situación esté en un estado tan crítico. Están los fondos buitres y los bancos que especulan con los inmuebles. Están lxs propietarixs ávarxs sin ningún tipo de conciencia social. Están lxs políticxs a los que no les duele porque tienen dinero suficiente para comprarse una. Y están las inmobiliarias. No, no es ninguna sorpresa que sus prácticas dejan mucho que desear.

Por ejemplo, y durante mucho tiempo, las inmobiliarias españolas estuvieron encasquetándole sus honorarios a quienes iban a alquilar una vivienda y no a sus propietarixs. Casi todxs lo sufrimos. No fue hasta 2023, con la entrada en vigor de la nueva normativa de la vivienda, cuando se prohibió expresamente esta práctica. Desde entonces son lxs dueñxs los que tienen que pagar el coste del servicio de las inmobiliarias. COMO ES LÓGICO. ¿Por qué tendrías tú que pagar por que la agencia previamente a ti pusiera anuncios online y offline, filtrara candidatos e hiciera estudios de candidatura? No tiene el más mínimo sentido. Menos mal que se acabó.