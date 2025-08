En concreto, y como refleja la segunda edición de la encuesta Termómetro 5D , elaborada por 40dB para Prisa, la gen Z es la que responde mejor a la pregunta de si la gente de su alrededor tiene ahora menos, igual o más capacidad para comprar una vivienda que hace seis meses . Un 42% de estxs jóvenes afirma que menos, un 37% que igual y un 22% que más. Y no, no son datos especialmente esperanzadores, pero es que son muy optimistas para la realidad que hay. Para que te hagas una idea, en lxs millennials las cifras son del 47%, el 38% y el 15%, mucho más negativas. Quizá sea cosa de la edad. Quizá sea cuestión de actitud .

Las sensaciones empeoran con las generaciones más mayores. En la generación X, por ejemplo, se piensa que un 51% de quienes tienen a su alrededor cuenta con menos capacidad para adquirir una vivienda en propiedad, que un 41% tiene la misma que antes y que un 9% tiene más. En el caso de los boomers, con 60 años o más, las respuestas recogieron un 49% para el menos, un 46% para el igual y un 6% para el más. O dicho de otra manera: pese a que estas generaciones ya suelen tener casa y estar más tranquilos viven la crisis de la vivienda con más desolación, lo que prueba que la clave en todo esto son las experiencias y no los datos.

Piénsalo. Estas personas más mayores han vivido tiempos en los que comprarse una casa era asequible y han visto que el mercado de la vivienda se iba encareciendo más y más durante décadas. De hecho, España fue el segundo país de la eurozona en el que más se encareció la vivienda el pasado año. Ven la evolución. Y eso les pone pesimistas. Tú, y otra gente de nuestra generación, no tiene tanto con lo que comparar. No al menos en vivencias propias. Solo en datos. Y eso hace que no veas esto como un problema sólido en el tiempo. Es una putada, sí, pero crees que se arreglará pronto. Algo que puede ser cierto o no. Todo depende de la lucha social.