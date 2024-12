En primer lugar, porque no todo el mundo tiene frente a sí los mismos desafíos financieros. Claro, puedes dejar de ir al cine los miércoles, ser menos consumista con la ropa y tomarte una caña en lugar de tres después del trabajo, pero no puedes evitar pagarte la terapia si la necesitas o la comida de tu bebé si tienes uno. Algunos gastos son irremediables. Da igual cuánto compromiso recortudo tengas. Y, en segundo lugar, porque no eres unx campesinx del siglo XII que vive exclusivamente para sobrevivir. En pleno siglo XXI, tener una vida cultural y social, que de una u otra manera siempre conlleva un gasto, debe ser un derecho y no ser contemplado como algo prescindible y secundario.

Y no es una crítica contra Martín. Ni mucho menos. Como ella misma dice, sabiendo “cuánto vamos a destinar a gastos fijos, a ocio, a familia y a ahorro podemos conocer cuál es nuestra capacidad de ahorro mensual” y hacer las cosas mejor. La responsabilidad individual siempre está ahí. No vale desentenderse. Sin embargo, cada vez estás más expuestx a discursos de este tipo que ponen todo el foco en ti. En tu manera de usar el dinero. En tus estrategias. En tu autocontrol. Y no es justo. Porque el coste de la vivienda es un disparate y el Estado debe hacer algo. Y los salarios no son los que deberían y las empresas deberían hacer algo. No todo recae en ti. La precariedad es mucho más compleja.