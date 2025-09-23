Casarse lleva muchos años convirtiéndose en un negocio cada vez más lucrativo para muchas empresas. Como dijimos hace no mucho, casarse ya no va de amor: va de dinero . La sociedad de consumo ha convencido a muchísima gente de que lo que necesita verdaderamente es una boda por todo lo alto. Que lo importante está en la espectacularidad. En las actividades durante la ceremonia. En la grandilocuencia. Y obviamente las compañías que forman parte de la industria no están aflojando ni un poquito ahora que han conseguido cazarnos: están haciendo que las bodas se expandan hacia atrás y hacia adelante con las prebodas y las posbodas para que duren más.

Y no es una mera sensación. Según cuenta el periodista Carlos Prego , quien ha elaborado un reportaje alrededor de este fenómeno, y basándose en datos del portal Bodas.net, solo el 32% de las bodas dura un día. Es una barbaridad. Quiere decir que si tienes tres bodas este año al menos dos se extenderán como mínimo dos días, que es la cantidad de tiempo que se está volviendo cánon. Pero hay quienes se pasan aún más: “el 28% prolongan el evento durante tres jornadas y un 2% incluso pasa de los cuatro días”. No sé tú, pero yo no sé si tengo la disponibilidad, el dinero y las ganas de pasar varios días rodeado de pompa ceremonial. Al menos no en todas las bodas.