Otro mecanismo destinado a la redistribución de la riqueza. Después de todo, Elon Musk no necesita 195.000 millones de dólares para vivir ni Jeff Bezos necesita 194.000 millones de dólares para ser feliz. Pero ese impuesto del 2% al patrimonio de lxs 3.000 multimillonarios que hay en el mundo permitiría a los gobiernos recaudar unos 291.000 millones de euros anuales para invertirlo en políticas sociales, en el desarrollo de los países y en el crecimiento de las industrias. Además, y en cierto sentido, resulta incluso grosero que meros seres humanos dispongan de mayor riqueza que países enteros. Es una muestra de que algo no funciona del todo bien en nuestra sociedad.

Por eso Zucman va muy en serio. No es una propuesta al aire: como explican desde Business Insider, medio que se hace eco de la noticia, lo planteó en el debate del G20 que tuvo lugar a principios de este mismo mes. Y algunos ministros, como los de Brasil, Alemania, Sudáfrica o, sorpresa, España, estarían dispuestos a apoyar la iniciativa. En palabras de este mismo medio, “esta suma de capital permitiría mejorar la lucha global contra la pobreza, la desigualdad y el calentamiento global”. Sería como una especie de impuesto Robin Hood. Uno con el que, dice el propio Zucman en base a encuestas preliminares, “el 80% de los votantes están a favor”.

Cómo para no estarlo. Los que probablemente no lo estuvieran serían lxs ricxs. “Odian los impuestos sobre la riqueza. Presionarán a los gobiernos. Utilizarán los medios que poseen”. Todo con tal de no perder ni una pizquita del colosal e inaudito poder que tienen. Porque ten en cuenta que no se está hablando de quienes tienen mucho dinero, no, se está hablando de esas miles de personas, casi todas hombres, que tienen cientos de miles de millones de euros. Gente escandalosamente rica. Gente con más dinero del que podría gastar en 100.000 vidas. Y gente que suele meter parte de su dinero en paraísos fiscales para ahorrarse contribuir a la sociedad. Quizás sea hora de meterles mano.