Los datos, extraídos de la última Encuesta de Condiciones de Vida realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), revelan otras realidades bastante tristes. Como la de que hasta un 32,2% de las personas que viven en España no tienen la capacidad económica suficiente para irse de vacaciones al menos una semana al año . Y, bueno, la buena noticia es que esa cifra es un 1,2% inferior a la del año 2024, pero siguen siendo datos muy malos que evidencian que el sistema no está siendo efectivo a la hora de trasladar las mejoras macroeconómicas a la vida diaria de la ciudadanía. Mucha gente tiene que recurrir a préstamos o plazos a pagos para estas cosas.

España vive una situación económica extraña. Poco intuitiva. Difícil de comprender. Porque sí, somos oficialmente el país de mayor crecimiento de toda la Unión Europea, el que más empleo crea anualmente, y además hemos experimentado un crecimiento del salario mínimo interprofesional bastante alto desde el año 2018. Y, sin embargo, no paran de llegar noticias que demuestran que todos esos datos macroeconómicos no están sirviendo para mejorar la vida de la mayoría de la gente. Es más, en muchos parámetros está empeorando: el 36,4% de los españoles no puede hacer frente a los gastos imprevistos , seis décimas más que en el año 2024.

Y la lista continúa, esta vez con necesidades mucho más básicas que viajar por ahí: el 15,9% de la población española no puede permitirse tener su vivienda a una temperatura adecuada, el 5,4% de los hogares afirma no poder costearse carne o pescado para al menos una vez cada dos días y también el 5,4% afirma no ser capaz de adquirir un coche. Este último dato es una décima superior al de 2024, aunque los otros dos han evolucionado favorablemente: en 2024 eran de 17,6% y 6,1% respectivamente. Eso hay que celebrarlo, claro, pero es que sería conformista pensar que basta con que las cosas mejoren un poquito. Aún queda un camino muy largo.

Tomemos por ejemplo el dato sobre cuánta gente lo pasa mal para llegar a fin de mes. Sí, el 8,5% de este 2025 es mejor que el 9,1% de 2024 y de años anteriores, pero en 2019 el dato era del 7,8%. Eso quiere decir que, pese a que la economía crezca y vaya como un tiro según los expertos, seguimos sin recuperar la calidad de vida previa a la pandemia. Puede que, entre otros muchos factores, por la crisis de la vivienda: en 2025 solo el 73,3% de los hogares españoles residía en una vivienda en propiedad, el porcentaje más bajo desde el año 2004. Una vez más, todo nos lleva a un mismo lugar: que si no se soluciona el drama de la vivienda todo lo demás queda en un segundo plano.