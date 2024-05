Como explica Inés Ferreirós, coordinadora del laboratorio de políticas de la Fundación Alternativas, en el artículo de Benedito, “el sistema no se está adaptando a la nueva realidad. La destrucción del modelo tradicional de hogar no ha hecho que la sociedad se deje de estructurar en base a esa idea de pareja. Existe una disociación entre las condiciones materiales de vida”. Tu cuenta bancaria es la cuenta bancaria media de una persona en España, pero el mundo sigue esperando que tengas unx aliadx a tu lado para complementarla con la suya. Cobras 1.500 euros y una hipoteca te sale por 1.000 euros. Es prácticamente imposible. Tendrías que renunciar a disfrutar de tu vida.

Y la inflación tan bestia que hemos vivido en los últimos tiempos no ha ayudado. El día a día se ha vuelto mucho más caro. Sobre todo porque los sueldos no han crecido en consonancia. Además, y como apunta Benedito, tampoco ha habido movimientos en las políticas fiscales hacia un mayor apoyo a la soltería. “No existen los beneficios fiscales para personas solteras”. No interesa. Lo que interesa es que tengas pareja, tengas bebés y se conviertan en nuevos productores/consumidores del sistema. Por eso los matrimonios tienen las desgravaciones del IRPF más jugositas. Es triste, pero de momento el mundo te empuja hacia el emparejamiento estable.