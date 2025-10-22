Este titular no significaría absolutamente nada en un medio de comunicación estadounidense. Y es que es algo que ya te sabes de sobra por las series y las películas que nos llegan desde allí: la gente tiene que pedir préstamos de decenas e incluso cientos de miles de dólares para poder costearse sus estudios universitarios . Porque no todo el mundo tiene una familia rica que pueda costearse semejantes cuantías. Lo triste es que España, que siempre ha favorecido el llamado ascensor social, por el cual gente sin recursos podía estudiar en la uni y mejorar sus perspectivas socioeconómicas, se está inclinando poco a poco hacia esa realidad estadounidense.

De momento, los números están lejos de las barbaridades de allí. Pero eso no significa que no haya una tendencia al alza preocupante. Para que te hagas una idea, y según cuenta la periodista experta en derechos humanos Bárbara Bécares , el coste de estudiar en la pública puede alcanzar ya los 4.000 euros y el de la privada los 14.000 euros. Y hay casos específicos mucho más dramáticos. En sus propias palabras, “Medicina puede llegar a subir a 145.000 euros en algunas universidades privadas españolas”. Esto implica que o consigues la nota de corte para la pública o, si no eres de familia adinerada, te quedas sin estudiar lo que quieres solo por pasta.