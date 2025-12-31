Esta noche comienza 2026. Atrás queda un 2025 cargado de cositas: la comunidad católica tiene nuevo Papa, la tregua firmada por Israel ha resultado ser una mentira, la paz en Ucrania sigue pareciendo una utopía, la IA está más presente en tu vida que nunca y la gen Z ha protagonizado protestas en todo el mundo para combatir la corrupción y, sobre todo, la precariedad sistemática. No, 2025 no ha sido esperanzador para la gente joven. Salir adelante ha seguido siendo todo un desafío. ¿Traerá 2026 mejores noticias? Un reportaje de El País trata de predecir cómo cambiarán los precios en los próximos meses. Y la cosa está complicada.

Alquiler

Es el gasto que más condiciona tu vida. Es la base de todo. Es lo que está chupando tu poder adquisitivo y tu capacidad de ahorrar para el futuro. Y, tristemente, escriben desde dicho medio, “2026 se asoma como un año en el que se fijarán nuevos récords en materia de precios”. Sí, la cosa seguirá subiendo, y si te toca firmar un nuevo contrato es probable que aumente el dinero que tienes que dedicar al alquiler. ¿Será este el año en que los poderes públicos hagan algo?

Electricidad y gas

Según cuentan en este reportaje, 2026 será testigo del enésimo aumento de varios costes fijos de tu factura de la luz, lo que significa que te va a tocar pagar más. Además, muchas compañías eléctricas trasladarán este 2026 a sus clientes el sobrecoste que han tenido que asumir tras el apagón de abril. Es difícil calcular exactamente cuánto subirá, pero que subirá es una predicción bastante fiable. El gas parece que se mantendrá en precios similares a los de este 2025.

Telecomunicaciones

¿Otro gasto fijo que sube? Otro gasto fijo que sube. Al parecer, todas las teleoperadoras tienen pensado subir sus tarifas con la excusa del incremento de costes, con la salvedad de Digi. De ahí que la compañía rumana haya estado creciendo tantísimo durante estos últimos años. En general, y si estás con cualquier otra compañía, se espera que te suban entre un 3,5% y un 4%. No parece mucho, pero es que todos estos poquitos van sumando hasta hacerse bola.

Gasolina

La gasolina puede ser de las pocas cosas que traigan una alegría este año. Como escriben en este análisis profundo, los analistas de mercado creen que “el precio medio del Brent en 2026 será más bajo que en años recientes, con cifras que podrían rondar los 50 o 60 dólares por barril si se materializa el exceso de oferta global”. Quizás puedas rascar algo de esta partida para compensar algunas de las otras subidas. Pero habrá que esperar a ver qué ocurre.

Transporte

En materia de transporte el gran anuncio es el bono único nacional de 60 euros, que podría abaratar mucho la movilidad de bastante gente. Más allá de eso, y si prefieres moverte en coche privado, debes saber que el coste de los peajes se encarecerá de un 2% para arriba. Ah, y en cuanto a los vuelos, “la subida media será del 6,44%, lo que se traduce en 67 céntimos por viajero, hasta los 11,02 euros”. Tampoco esto te va a salir más barato que en este 2025.

Salarios