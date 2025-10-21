Una de las grandes preocupaciones sociales en España es la de las pensiones: teniendo en cuenta que, debido al hecho de que la tasa de natalidad ha bajado muchísimo en las últimas décadas y que la esperanza de vida se ha incrementado mucho también, la proporción trabajadorxs en activo-pensionistas es cada vez más pobre y amenaza con no poder seguir sustentando el actual sistema de bienestar. Para evitar el colapso, y que la hucha de las pensiones se agote, el Gobierno introducirá a partir del próximo 1 de enero de 2026 una nueva cotización adicional conocida como Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Sí, vas a recibir menos dinero neto.

¿Cuánto? Eso depende de tu base de cotización. Como explica la periodista Ana Huergo , “esta deducción no es fija, y en 2026 subirá el tipo de cotización total del Mecanismo de Equidad Intergeneracional al 0,90%, del cual un 0,15% será aportado por el trabajador y el 0,75% por la empresa”. Pero, según aparece reflejada esta nueva cotización en el BOE, como parte del Real Decreto-ley 2/2023 de segunda reforma de las pensiones, irá subiendo con el paso de los años “hasta alcanzar en 2029 un total del 1,20%, en ese caso aportando un 1% la empresa y un 0,20% el trabajador”. Es una de las grandes apuestas del Gobierno para sostener el sistema de pensiones.