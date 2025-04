Nuestro éxito como especie se debe especialmente a nuestra capacidad de cooperar. De tejer redes sociales. Y ha sido así desde el principio y hasta ahora. La sociedad en la que vives es en menor o mayor medida cosa de todas. Tu situación no es únicamente responsabilidad tuya. Tus éxitos no son solo tuyos. Tus fracasos no son solo tuyos. Hay una interconexión invisible complejísima. Y por eso tiene sentido redistribuir la riqueza: es la manera de equilibrar un sistema del que participamos todos. Quienes más se benefician de él aportan más. Quienes reciben menos de él aportan menos. Una idea que el gobierno pretende fortalecer aún más.

¿Cómo? Muy sencillo: el pasado viernes hubo una reunión entre lxs responsables del Ministerio de Trabajo y lxs responsables del Ministerio de Hacienda y acordaron que todas aquellas personas que cobren el salario mínimo interprofesional no tendrán que abonar ningún tipo de IRPF este ejercicio. Es decir, que si tu sueldo no supera los 16.576 euros mensuales, Hacienda te devolverá el dinero que tu empresa o empresas te han estado reteniendo este año en concepto de IRPF cuando presentes la declaración de la Renta. Una que, por cierto, ya puedes elaborar y enviar desde hoy mismo y hasta el próximo 30 de junio.